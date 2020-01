Siracusa, nuova Caserma Carabinieri: bocciata l'area dell'idroscalo, spunta l'ipotesi della Pizzuta

Il locale idroscalo De Filippis presenta una serie di criticità che rende impossibile l'edificazione della nuova Caserma dei Carabinieri nell'area, motivo per il quale si deve pensare ad un'area comunale alternativa dotata del requisito di conformità urbanistica.

Questo è quanto si legge in un atto della Giunta Italia pubblicato sul sito del Comune di Siracusa. Una vicenda complessa, che va avanti da anni, ma non ha ancora una soluzione definitiva.

Adesso la soluzione potrebbe essere una zona della Pizzuta di 13.377 mq. Gli uffici comunali hanno comunicato al Comando provinciale dei Carabinieri la questione, dando a loro l'ultima parola