Siracusa, dal 4 al 10 febbraio la settimana della "Raccolta del farmaco"

Non più un giorno ma un'intera settimana in provincia di Siracusa sarà dedicata alla raccolta di farmaci per le persone indigenti.

Si tratta della 20ma edizione dell'iniziativa, la 14ma nella provincia aretusea, messa in campo dalla Fondazione Banco Farmaceutico attraverso l'adesione delle farmacie e la collaborazione degli enti assistenziali.

L'anno scorso, quando l'iniziativa si tenne in un sabato, così come negli anni precedenti, aderirono 24 farmacie e furono raccolti 1849 farmaci poi distribuiti a 15 enti assistenziali.

In provincia di Siracusa ci sono 117 farmacie 29 delle quali nel capoluogo.

La settimana di solidarietà si terrà dal 4 al 10 febbraio prossimi.

"Saranno presenti i volontari - spiega Massimo Tirantello del Banco Farmaceutico - che stimoleranno la donazione, ma durante la settimana anche i farmacisti spiegheranno ai clienti d cosa si tratta. Potranno essere donati solo i farmaci di automedicazione che poi saranno distribuibuiti agli enti assistenziali secondo le necessita segnalate".

"La decisione di allargare l'iniziativa ad una intera settimana - aggiunge Salvo Caruso, presidente provinciale di Federfarma - è stata caldeggiata anche dai farmacisti, che peraltro con l'adesione accettano anche di versare una quota al Banco Farmaceutico. Negli anni precedenti, infatti, tenendola solo di sabato potevano aderire solo le farmacia di turno; adesso invece la platea s allarga e tutte avranno la possibilità di partecipare all'iniziativa"