Siracusa, elezioni amministrative 2018: oggi Camera di Consiglio, domani potrebbe arrivare la sentenza su sospensiva presentata dal sindaco

Bisognerà attendere almeno la giornata di domani per sapere se la città di Siracusa avrà ancora un sindaco, oppure sarà guidata da un commissario. Questa mattina, infatti, in Camera di Consiglio, si è discusso proprio della sospensiva concessa al primo cittadino, Francesco Italia, a seguito della sentenza del Tar che annullava la proclamazione a sindaco e convocava nuovamente le elezioni in nove sezioni in merito alle scorse elezioni amministrative.

Da quanto è dato sapere per l'udienza di merito, che porterà alla sentenza, bisognerà attendere giorno 8 aprile, ma nel frattempo le sorti della città saranno decise tra almeno 24 ore. Da qui si può ipotizzare una finestra di voto prima dell'estate, sempre nel caso in cui si dovesse realmente andare al voto in quelle 9 sezioni. Ma non solo, perchè si potrebbe votare anche in altre sezioni se l'appello incidentale presentato dalla controparte dovesse essere accolto.

E' bene ricordare che il ricorso presentato dall'ex candidato sindaco, Ezechia Paolo Reale, si riferisce non al ballottaggio, quando fu eletto Francesco Italia sindaco, ma al primo turno, quando Reale non diventò primo cittadino per una manciata di voti.

Nel ricorso Reale si appella alla “scheda ballerina”, cioè introdotta nell’urna dopo essere stata votata da persone estranee al seggio elettorale.

di Oriana Gionfriddo