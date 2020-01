Siracusa, aree Sin: avviato l'iter per escludere Pantanelli e fascia costiera

Tornare ai confini precedenti al 2006 quando al regime dei Sin furono sottoposti anche i Pantanelli e la fascia costiere da capo Murro di Porco fino a Targia.

Questo l'obiettivo dell'inter avviato per il ridimensionamento delle aree Sin (Siti di interesse nazionale) a Siracusa.

Di questo si è parlato ieri, nella sede di via Brenta, durante l'incontro dell'assessore all'Urbanistica, Maura Fontana, con i rappresentanti del Libero consorzio di comuni e dell'Arpa per definire i nuovi perimetri e le eccezioni da mantenere sotto vincolo.

“La ragione di questa iniziativa concordata con il sindaco Francesco Italia – spiega l'assessore Fontana – è che i diversi interventi effettuati negli anni, sia pubblici che privati, hanno dimostrato come il vincolo non abbia ragione di esistere su queste zone, mentre la loro permanenza comporta lunghissime e costose procedure ogni volta che si intendano effettuare degli interventi ed è necessario caratterizzare i suoli per verificarne l'eventuale inquinamento. Tutto ciò, anche per le conseguenze di tipo economico, ci ha spinto ha chiedere con urgenza la nuova perimetrazione”.