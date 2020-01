Noto, rifiuti abbandonati: i cittadini potranno segnalare al Comune

Da oggi i cittadini potranno segnalare all'Amministrazione possibili abusi ed infrazioni riguardanti il conferimento dei rifiuti. Per farlo hanno a disposizione il numero 320 2989870, oppure l’indirizzo mail igiene@comune.noto.sr.it, indicando la via o la zona dove è stato notata la possibile infrazione.

La Polizia Municipale e gli operatori della Roma Costruzioni interverranno per verificare l’eventuale abuso e individuare il trasgressore, provvedendo alla sanzione e alla denuncia.

“Se lavoriamo insieme - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - riusciremo a raggiungere un grande obiettivo che serve alla nostra comunità e che serve a tutti noi”.