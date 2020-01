Siracusa, bar in Piazza D'Armi: Reale "Si dimetta il sindaco Italia"

Irregolarità nel bar in Piazza D'Armi del Castello Maniace. A dirlo è l'ultima sentenza del Tar che chiede di "abbassare" la struttura di quale centimetri, confermando la bontà della piattaforma sulla quale poggia la struttura.

A puntare il dito contro il primo cittadino, Francesco Italia, è il leader di Progetto Siracusa, Ezechia Paolo Reale, il quale dice: "Il sindaco ha mentito ai cittadini su un fatto importante ed è giusto che questo abbia le conseguenze che in qualunque posto normale non sarebbe neanche necessario chiedere: le dimissioni immediate."