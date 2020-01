Siracusa, pini abbattuti e capitozzati: Natura Sicula denuncia Asp

Natura Sicula ha presentato esposto in Procura sulla vicenda dei 15 pini giganti abbattuti e un centinaio di altri alberi (prevalentemente Ficus nitida) tagliati all’interno del Parco dell’Ospedale “A. Rizza” di Siracusa.

Secondo quanto riferito dall'associazione, l'Asp avrebbe eseguito i lavori di abbattimento e capitozzatura, in assenza di espressa autorizzazione della Soprintendenza di Siracusa.

"La capitozzatura è una pratica dannosa, - si legge in una nota - una scorciatoia per sbrigarsi prima e guadagnare di più, un modo semplice ed economico di potare. Chi ha un minimo di coscienza ecologica sa che gli alberi andrebbero potati poco e spesso, piuttosto che troppo e di rado"

Per il lavori, l'Asp "non ha incaricato un agronomo di sua fiducia ma ha fatto riferimento alla perizia tecnica dell’agronomo della Sicilverde, la ditta di Aci S. Antonio che ha eseguito i lavori per 50 mila euro circa. - denuncia Natura Sicula - Gli abbattimenti e le capitozzature quindi sono state predisposte da un soggetto con evidente conflitto di interesse, in quanto retribuito dalla stessa società che mira a eseguire i lavori col minor sforzo e in tempi rapidi, per ottenere il massimo profitto."