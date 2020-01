Lentini, appartamento a fuoco: nelle fiamme muore un uomo di 90 anni. Il rogo provocato da una stufa

A fuoco un appartamento, nel pomeriggio, a Lentini, in via adrigat- via ss.Trinità.

Nell'incendio è rimasto vittima delle fiamme un uomo anziano di 91 anni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe stato originato da una stufa.