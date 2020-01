Palermo, ex giudice Saguto: "Tutto nella massima trasparenza"

Possibili errori sì, ma massima diligenza nella gestione. Così questa mattina Silvana Saguto, ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, nell'aula bunker di Caltanissetta

"I provvedimenti giudiziari - ha aggiunto - si fanno in tre. Non avevo degli sprovveduti accanto. Quello che noi guardavamo era il buon andamento generale e comunque nel massimo della trasparenza"