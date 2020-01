Siracusa, approvato il Bilancio preventivo 2020/2022: il sindaco "Traguardo storico". VIDEOINTERVISTA

E' un bando dalla portata di 180 milioni di euro quello approvato il 10 gennaio 2020 dall'Amministrazione comunale di Siracusa.

"Un traguardo storico" - ha commentato questa mattina, in sede di conferenza stampa, il sindaco Francesco Italia.

E' stata una corsa contro il tempo quella fatta dalla Giunta comunale e dagli uffici al fine di salvaguardare la tenuta dei conti, ma anche rispettare la prescrizioni della Corte dei Conti e del consiglio comunale, motivo per il quale il prossimo obiettivo è approvare il rendiconto entro aprile e il bilancio 2021 entro il 2020.

Incontri con la città e con le categorie saranno calendarizzati dall'Amministrazione per spiegare ai cittadini il contenuto del bilancio, nell'ottica di un'amministrazione sempre più trasparente. Nota importante è la somma di 22 milioni di euro che saranno bloccati, per legge, nell'ambito del Fondo crediti dubbia esigibilità. Un fatto dovuto che però limita l'azione amministrativa.

Fondi previsti per la sicurezza nelle strade per un totale di 1780000, 25.072.698,00 di euro previsti di investimenti di vari natura (ad esempio efficientamento energetico, completamento della fognatura nel quartiere Santa Lucia, segnaletica stradale e altro ancora,

All'interno del bando, inoltre, 134 milioni previsti per la spesa corrente e 30 milioni per la spesa del personale.

Un focus è stato fatto sul diritto alla studio sul quale si prevedono spese per 5.268.640,64 euro per vari servizi tra cui fornitura libri, refezione, trasporto scolastico, borse di studio. spese personale pubblica istruzione e altro ancora.