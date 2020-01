Siracusa accelera su cultura, nasce Museo del Cinema: pubblicato nuovo bando per la gestione del Teatro comunale. VIDEO

Grosse novità nel mondo della cultura a Siracusa. In primis la novità assoluta il trasferimento del Museo del cinema nell'ex Chiesetta dei cavalieri di Malta. Il progetto sarà possibile grazie alla donazione di collezione privata della famiglia Romeo al Comune.

Da qui nasce la redazione di un bando che sarà valido per 5 anni e sarà aggiudicato sulla base di un rialzo complessivo. Si parte da una base d'asta di 8 mila euro l'anno per un totale di 40 mila euro. Per la gestione che si aggiudicherà il bando c'è la possibilità di utilizzo dell'allestimento fornito dalla famiglia oppure utilizzare allestimenti nuovi.

Oltre al Museo del cinema c'è la possibilità di avere anche il cinema all'aperto in piazza, cioè nello spazio antistante la chiesetta. L'Amministrazione, infatti, darà la possibilità al nuovo gestore di utilizzare l'area all'aperto per attività legate e collegate al Museo del cinema. Il bando scade tra 30 giorni a partire da oggi.

Non solo questo, ma è anche disponibile il nuovo bando per la gestione del Teatro comunale a Siracusa, chiuso da oltre 60 anni e nonostante la riapertura ancora senza una gestione.

E' stato sottolineato questa mattina, in sede di conferenza stampa, alla quale hanno partecipato il sindaco e l'assessore Fabio Granata, l'uso del Teatro non solo per gli spettacoli, ma anche per concerti e spazi congressuali. Dopo il primo bando pubblicato dal Comune, andato deserto, è stato semplificato il documento sulla base di richieste arrivate agli uffici.

Così è stato esteso il periodo di concessione a 5 anni, ed è stato abbassato il numero minimo di giorni a disposizione per l'Amministrazione, non più 30 giorni ma 20. A carico del nuovo gestore la nomina del direttore artistico, e la possibilità di fornire abbonamenti per le stagioni teatrali.

La base d'asta parte da 40 mila euro.

Il bando scade tra 35 giorni a partire da oggi.