Nel Palermitano, sussidi a falsi invalidi in cambio di soldi: 2 arresti

Scoperti nel Palermitano falsi invalidi che hanno beneficiato illecitamente di indennità previdenziali o assistenziali grazie ad un'organizzazione, che operava nel Palermitano e si occupava, in cambio di denaro, di tutta la trafila per ottenere il sussidio.

L'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di 2 persone, decine quelle indagate. Gli arrestati sono Antonino Randazzo, 57 anni, di Terrasini in pensione dal 1991, e Filippo Accardo, 48, anni, di Camporeale titolare di due Caf, uno a Palermo e uno a Terrasini.