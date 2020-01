La Sicula Leonzio esonera Giovanni Bucaro, la squadra affidata a Vito Grieco

La Sicula Leonzio ha sollevato Giovanni Bucaro dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra e l’allenatore in seconda Carlo Ricchetti. La decisione presa dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Teramo.

La guida tecnica della prima squadra viene nuovamente affidata a Vito Grieco, con l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio.

Oggi il primo allenamento settimanale. La Sicula Leonzio al momento occupa l’ultima posizione in classifica nel girone C di Serie C con 11 punti conquistati in 20 gare.