Le Sardine siracusane pronte a tornare in piazza, lanciato l'appello alla partecipazione

Un nuovo appuntamento in piazza per le Sardine Siracusane, il movimento spontaneo nato a Bologna. E' stato anticipato su facebook e in settimana sarà comunicata la data e il luogo.

"Sarà una nuova possibilità di stare tutti insieme, per continuare a chiedere un futuro migliore" viene annunciato, così come viene annunciata un'altra iniziativa che - si legge ancora - aggiungerà anche temi che riguardano la nostra amata isola. Intanto tenetevi pronte, sardine, pronte a tornare in piazza con allegria, creatività e bellezza. Con una particolare attenzione alla Sicilia. Più siamo e meglio stiamo".

Il prossimo sarà il secondo appuntamento in piazza per le Sardine Siracusane: il primo si è tenuto il 7 dicembre a Largo XXV luglio con alcune centinaia di persone, che "armate" di sardine di ogni foggia, hanno inteso manifestare "contro il razzismo e la deriva neofascista. Per chiedere un'Italia solidale, accogliente, che rispetti i diritti e che eserciti la solidarietà".