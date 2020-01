Priolo, rassegna di spettacoli al teatro comunale

Al via a fine gennaio a Priolo la rassegna teatrale che si terrà al teatro comunale.

Il cartellone di spettacoli prevede prevalentemente commedie brillanti, alcune delle quali in dialetto siciliano, e anche qualche musical. In scena, fino al 24 maggio, andranno compagnie tutte siciliane.

“Gli eventi - ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni - sono pensati per attrarre un pubblico variegato e per avvicinare i nostri concittadini al teatro, che, anche in caso di spettacoli leggeri, è sempre poesia e porta con se spunti di riflessione”.