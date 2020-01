Siracusa, rivive la Biblioteca: via ai corsi di fotografia, yoga, musica e inglese

Cominceranno giovedì 16 gennaio i corsi all'interno della biblioteca comunale di Siracusa, organizzati dal Settore Politiche per la Valorizzazione del Territorio.

Previsti corsi per tutte le età e per tutti i gusti tra cui: utilizzo del pc, creazione siti web, fotografia, yoga, musica e inglese

“La cultura è lo strumento attraverso il quale vogliamo far crescere la città – ha detto il sindaco Francesco Italia – e le biblioteche sono per noi i centri mediani attraverso i quali si promuove la partecipazione alla vita cittadina e alla socialità”.

“Questi corsi – ha detto l'assessore alla Cultura Fabio Granata – sono solo una delle attività previste dal progetto, che mira a realizzare delle buone pratiche che possano diventare attività permanenti della città. Saranno ad esempio acquistate attrezzature per poter comporre musica o imparare le lingue”.

L'iniziativa rientra nelle attività proposte nel progetto Biblioteca dei borghi, che il Comune di Siracusa ha presentato al Ministero per le attività culturali e vinto, nell'ambito del progetto Cultura futuro urbano – Biblioteca casa di quartiere.