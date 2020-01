Siracusa, consegnate le chiavi di altri 12 orti sociali

Sono state consegnate, questa mattina, le chiavi di altri 12 orti sociali agli assegnatari del bando. Ogni lotto, ha uno spazio di 70 metri quadri, ottenuto, previo pagamento di 120 euro che sono serviti all’Amministrazione a preparare il terreno alla coltivazione.

Alla cerimonia di consegna, era presente il sindaco Francesco Italia, e l'assessore alle Attività produttive Cosimo Burti

“Gli orti sociali - ha detto l'assessore alle Attività produttive Cosimo Burti - sono ormai una realtà cittadina, che si è consolidata nel corso degli anni. Dopo l'assegnazione di dicembre scorso, abbiamo provveduto ad accelerare l’iter per consegnare oggi questi ulteriori orti, per incentivare sempre di più alla buona pratica i cittadini e garantire maggiore pulizia e decoro dell’area non lasciando parti incolte.