Siracusa, Tivoli nella morsa dei rifiuti nonostante le bonifiche

Non si riesce a venire a capo del problema dell'abbandono dei rifiuti per strada in contrada Tivoli.

Questa mattina ennesima bonifica straordinaria in via del Pellicano: gli operatori ecologici della Tekra hanno rimosso montagne di spazzatura. Eppure tra i residenti della zona come fanno sapere dal Comune ci sono almeno 100 famiglie che espongono i mastelli ed effettuato regolarmente la raccolta differenziata. Anzi sono proprio loro che settimane fa hanno denunciato dalle pagine di SiracusaPost anche il pericoloso fenomeno dell'incendio dell'immondizia dopo la rimozione dei cassonetti.

Oltre alla pulizia da parte degli operatori ecologici, in zona opera il Nucleo ambientale della Polizia municipale per sanzionare i cosiddetti sporcaccioni, molti dei quali arrivano da fuori città.