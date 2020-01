Siracusa, scende il numero di sanzioni a dicembre: da ieri lo Street control di nuovo su strada

Scende vertiginosamente il numero di sanzioni elevate dallo Street control, lo strumento utilizzato dalla Polizia Municipale sugli autoveicoli di servizio che filma, al semplice passaggio del mezzo, le auto in doppia fila con conseguente verbale a carico del trasgressore.

Un debutto con i fiocchi per lo Street control che nel mese di ottobre ha elevate ben 923 sanzioni. Il dato è sceso a novembre e si è fermato a 554, fino a crollare a 229 a dicembre. Il motivo è da ricercare in primis negli eventi natalizi che limitano il servizio su strada, spiega l'assessore al ramo Andrea Buccheri.

L'intenzione, però, è quella di recuperare. Già da ieri, infatti, lo Street control è nuovamente su strada.

"Il servizio sarà costante, forse non quotidiano, ma sicuramente costante" - assicura Buccheri

Le aree maggiormente interessate saranno il centro storico di Ortigia, la zona Umbertina, e le area di corso Gelone, viale Teocrito, viale Teracati, via Tisia, viale Zecchino, Santa Panagia.