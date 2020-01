Lucia Scala è la nuova presidente di Arcigay Siracusa

E' Lucia Scala la nuova presidente di Arcigay Siracusa.

Scala è stata eletta ieri, in sede di Congresso Territoriale per Arcigay Siracusa, dopo l'annullamento del Congresso di Ottobre 2019 deciso dal Collegio dei Garanti Nazionale.

A comporre il direttivo il vice Alessandro Dainotti, il segretario Benedetto Stracquadanio, il Tesoriere Claudio Costantino e il consigliere Gianluca Melfa, figura storica di Arcigay Siracusa.

Due sportelli saranno istituiti, quello legale, di cui la referente sarà la Dottoressa Marina Drago e lo sportello psicologico di cui si occuperà la Dottoressa Silvia Platania.

"Vogliamo restituire all’associazione una nuova immagine, che non sia solo identificativa della comunità lgbt+ ma di chiunque voglia farne parte– dice la neo presidente Scala – e vogliamo che sia la comunità LGBT+ a creare insieme a noi percorsi ed eventi così da creare un gruppo inclusivo, sinergico e attento ai bisogni della comunità. Il lavoro svolto sino ad ora ha portato grandi risultati che noi ci auspichiamo di incrementare con l'aiuto di tutte le associazioni presenti sul territorio. Ecco perché – conclude Lucia Scala – lavoreremo per fare di Arcigay Siracusa il riferimento per la comunità tutta"