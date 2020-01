Lentini, a fuoco cassone carrabile di Igm: denunciato presunto autore

A fuoco, ieri pomeriggio, a Lentini, in Largo Quintino Sella, un cassone carrabile in metallo della ditta Igm, che gestisce il servizio di igiene urbana in città.

Immediate le indagini sul posto della Polizia di Stato, grazie anche al supporto delle immagini di un sistema di video sorveglianza. Individuato il presunto autore dell’incendio: si tratterebbe di R.M., 47 anni, denunciato per i reati di incendio doloso e inquinamento ambientale.