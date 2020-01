Siracusa, identificato il presunto autore della farmacia di Grottasanta

Identificato e denunciato il presunto autore della rapina messa a segno sabato sera ai danni di una farmacia del quartiere Grottasanta, a Siracusa.

L'uomo, un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura aretusea, in Piazzale Marconi.

L'uomo è stato riconosciuto grazie alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza: al momento dell'arrivo della Polizia, indossava ancora gli abiti usati per la rapina.

L'uomo era entrato in azione con il volto travisato e armato di un punteruolo: aveva arraffato alcuni prodotti cosmetici e un profumo. Al momento di impossessarsi del registratore di cassa, aveva dovuto desistere per la pronta reazione del responsabile dell’esercizio commerciale e darsi alla fuga.