Serie D, l’Eurialo Siracusa vince nettamente a Giarratana

E' vittoria per l'Euriamo per 3-0 a Giarratana classificandosi al primo posto in classifica, in compagnia di Carlentini e Di Pasquale Comiso a 17 punti.

Equilibrati e combattuti i primi due set, terminati rispettivamente a 23 e 22, mentre nel terzo le ospiti non hanno commesso l’errore, già costato caro in almeno un paio di occasioni, di rilassarsi, continuando a “martellare” per chiudere il match. Sono così riuscite a prendere il largo e a imporsi con 9 punti di scarto agguantando al primo posto il Carlentini, che ha vinto al tie-break contro la Liberamente. In vetta alla graduatoria anche la Di Pasquale grazie al successo 3-0 di Catania.