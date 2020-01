Augusta, controlli su strada: 36 sanzioni per un totale di 7.000 euro

Intensi controlli su strada sono stati effettuati, nelle ultime ore, dai Carabinieri su strada.

Passati al setaccio in tutto 121 mezzi e identificate 156 persone

Importanti i risultati delle operazioni, con 36 sanzioni al codice della strada, riguardanti, fra l’altro, il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’utilizzo di telefoni cellulari durante la guida, per un ammontare di circa 7.000 euro.

Inoltre, tre giovani, di cui due 21enni, di Augusta e Lentini e un 19enne di Sortino, sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa per uso personale di marijuana