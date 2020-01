Siracusa, rapina in una farmacia di Grottasanta: in azione un uomo armato di punteruolo

Magro bottino per un rapinatore che ieri sera ha fatto irruzione in una farmacia nel quartiere Grottasanta, a Siracusa.

Il malvivente è entrato in azione con il volto travisato e armato di un punteruolo: ha arraffato alcuni prodotti cosmetici e un profumo. Al momento di impossessarsi del registratore di cassa, ha dovuto desistere per la pronta reazione del responsabile dell’esercizio commerciale. Il rapinatore allora ha preferito darsi alla fuga. Sul posto la Polizia di stato che ha avvito le indagini per risalire all'autore della rapina.