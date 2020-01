L'Albatro espugna Teramo e consolida il primato in classifica

La Teamnetwork Albatro riparte con una vittoria ed espugna Teramo con il risultato di 25 a 22. Match non semplice contro la seconda della classe con gli abruzzesi sono più fisici e i siracusani più tecnici.

Il primo tempo scorre sul grande equilibrio con i padroni di casa che provano a spingere sull’acceleratore e l’Albatro pronta a riprendere la guida del gioco.

Nel secondo tempo la Teamnetwork Albatro mette in campo tutta la voglia di portare a casa il risultato e consolidare il primo posto in classifica.

“Non è stata una partita bellissima ma sicuramente intensa – commenta al termine coach Peppe Vinci – Non era facile riprendere dopo questa lunga sosta e, soprattutto, farlo su un campo difficile come quello di Teramo. I ragazzi sono stati bravi. I nuovi arrivati hanno dato un contributo notevole e i margini di crescita sono interessanti. Le dodici reti di Cuello sono già un bel segnale. Insieme a lui Marquez e Gianluca hanno mostrato di essere già parte del gruppo. Nel secondo tempo credo sia stata determinante la difesa con Mizzoni che ha fatto la differenza. È un gruppo che oggi ha mostrato determinazione e voglia; credo siano gli ingredienti principali per questa nuova fase della stagione.”