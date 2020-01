Augusta, lunedì nuovo intervento sulla rete idrica: previsto un servizio di autobotte per le emergenze

Una crisi lunga e pesante quella idrica nel centro storico di Augusta. Una crisi per la mancanza dell'acqua potabile cominciata 80 giorni fa e che ha visto proteste eclatanti come quella di Manuel Mangano che ha attuato lo sciopero della fame per 8 giorni e che alla fine ha dovuto desistere per ragioni di salute.

Lunedì un nuovo capitolo della vicenda: è stato programmato un intervento di manutenzione per il quale potrebbe essere necessario interrompere l'erogazione dell'acqua nel centro storico.

Dall'amministrazione comunale arriva l'invito alla popolazione del centro storico ad "utilizzare le proprie scorte di acqua con parsimonia al fine di limitare il disagio. L'ora dell'inizio e della fine dell'eventuale interruzione idrica verrà comunicato con successivo avviso. Per la giornata di lunedì è stato previsto un servizio di autobotte per le situazioni di emergenza che potrà essere attivato dalla popolazione telefonando al comando della Polizia municipale al numero di telefono 0931/512288".