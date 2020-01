Priolo Gargallo, si dimette la presidente di Ias Maria Grazia Brandara

Si è dimessa la presidente dell'impianto di Priolo Industria Acqua Siracusa, Maria Grazia Brandara.

Quest'ultima era stata attaccata dal presidente della commissione Antimafia regionale Claudio Fava il quale, tramite interpellanza scritta, chiede di procedere alla revoca della nomina. Il motivo di tale richiesta è contenuto nell'interpellanza, dove si legge: "La dottoressa Brandara risulta essere fra i soggetti indagati in una delle tranche dell’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta relativamente al cosiddetto “Sistema Montante”, segnatamente- come più volte ribadito dagli organi di stampa- quella per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito dei partiti".