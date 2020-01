Siracusa, trovato il corpo di un uomo senza vita in Piazza Santa Lucia: indagini in corso

E' stato trovato, ieri sera, il corpo di un uomo senza vita in Piazza Santa Lucia.

A lanciare l'allarme un passante. Sul posto anche il 118 che ha accertato il decesso del 45enne

Sul posto la Polizia di Stato di Siracusa ha avviato le indagini, grazie anche al supporto delle immagini di videosorveglianza, per ricostruire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, l’uomo viveva in una comunità di recupero dalla quale sarebbe scappato, e poche ore dopo il suo cuore ha cessato di battere.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso e ha già incaricato il medico legale di compiere l’autopsia. Gli inquirenti intendono verificare se l’uomo sia rimasto vittima di un’aggressione o se invece ha assunto una dose letale di droga.