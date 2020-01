Siracusa, rimossa l'unità da diporto "Madness" rimasta incagliata al Porto

E' stata recuperata dalla Guardia costiera, ieri, l'unità da diporto "Madness" battente bandiera maltese, rimasta incagliata nelle vicinanze del Dromo Caderini del Porto Grande di Siracusa. Nella giornata di ieri, infatti, la Capitaneria ha interdetto lo specchio acqueo interessato per consentire le operazioni in sicurezza e senza alcun pericolo

Il recupero dell'unità è avvenuto sotto il controllo della Capitaneria di Porto in piena sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative ambientali e delle prescrizioni dettate dalla Capitaneria nella relativa autorizzazione alla rimozione.