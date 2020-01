Pachino, trovato in possesso di marijuana: denunciato 24enne

E' stato trovato in possesso di 2,2 grammi di marijuana, durante un controllo su strada della Polizia di Stato.

Per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato denunciato T.S., 24enne di Pachino

Successivamente, a seguito di perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti altri 3,8 grammi di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.