Augusta, spaccio di droga: 7 mesi e 22 giorni di reclusione per un uomo

Deve scontare una pena di 7 mesi e 22 giorni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso ad Augusta il 7 maggio 2008.

Per tale motivo la Polizia di Stato di Augusta ha eseguito un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di Luca Malvina, 39 anni residente ad Augusta.

L'uomo è stato accompagnato al carcere di Brucoli