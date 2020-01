Id Stamp, al via un concorso per le scuole in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Siracusa

Accompagnare gli studenti alla scoperta dei luoghi in cui vivono e promuovere il loro senso di appartenenza ad una tradizione storica, culturale e civile. Parte da questi presupposti il concorso “ID STAMP”, promosso in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Siracusa, Made Program, nell’ambito del progetto “Le forme dell’identità”, ideato e curato da Giada Cantamessa.

Il concorso ID STAMP è aperto alle classi delle Scuole secondarie di I° e II° grado, che sono situate nelle città Unesco di Caltagirone, Cassaro, Catania, Ferla, Militello Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Piazza Armerina, Ragusa, Scicli, Siracusa e Sortino.

Agli studenti verrà chiesto di produrre una serie di “francobolli identitari”, utilizzando qualunque tecnica (pittura, stampa, disegno, collage, ecc.), rielaborando in modo originale e critico gli elementi decorativi citati, e arricchendoli, laddove ciò fosse ritenuto interessante, con riferimenti alle storie, ai miti e alle leggende locali. La classi che realizzeranno i lavori ritenuti più interessanti verranno premiate con buoni, da utilizzare per l’acquisto di materiale utile alla didattica (libri, apparecchiature elettroniche, ecc.).

Ogni classe dovrà dare la propria adesione al concorso compilando il form presente sul sito appositamente progettato (http://www.sitiunescosiciliasudest.it/) entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020.

Tutte le classi che avranno aderito al concorso potranno inviare uno o più elaborati in formato elettronico. Il termine ultimo per l’invio degli elaborati: 31 marzo 2020.