Siracusa, “Il Capitale Umano risorsa strategica per l’impresa ed il territorio": mercoledì l'assemblea

"Il capitale umano - risorsa strategica per l’impresa ed il territorio". Questo l'argomento al centro dell'Assemblea pubblica di Confindustria Siracusa che si terrà mercoledì 15 gennaio, alle 15, al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, alla quale parteciperà il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Aprirà i lavori il Presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona. A seguire, la firma dell’Accordo per il potenziamento della filiera formativa in apprendistato per l'industria 4.0 tra l’Assessorato Regionale all’istruzione e formazione, l’Università di Catania, l’USR ambito x di Siracusa, l’Anpal Servizi e Confindustria Siracusa. Seguirà una tavola rotonda moderata da Marcello Sorgi, alla quale parteciperanno Luca Bianchi (Direttore Svimez), Giovanni Brugnoli (Vice Presidente Confindustria per il capitale umano), Edoardo Garrone (Presidente ERG), Roberto Lagalla (Assessore all’istruzione e formazione Regione Siciliana), Andrea Prencipe (Rettore LUISS). Interverrà Lucia Azzolina Ministro per la Pubblica Istruzione e le conclusioni saranno di Vincenzo Boccia Presidente di Confindustria.