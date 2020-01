Serie D, l'Eurialo Siracusa riparte da Giarratana: domani in campo

Sarà ospite a Giarratana, domani, alla 18, l'Eurialo Siracusa per il campionato di pallavolo femminile serie D.

Per le aretusee l'intento è di tornare quanto prima in vetta alla classifica, superando il Carlentini, capolista con un punto di vantaggio e liberandosi della concorrenza di Comiso (squadra con cui l’Eurialo condivide il secondo posto) e Giarratana, che insegue ad un punto. Proprio per questa ragione, vincere domani sarebbe molto importante: l’Eurialo allontanerebbe le ragusane, portandosi a più 4 in caso di successo pieno e sarebbe certa di mantenere almeno la seconda piazza.

Nel campionato under 18 intanto l’Eurialo ha battuto largamente l’Avola con un sonoro 3-0 al termine di una partita dominata.