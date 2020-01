Siracusa sostenibile: "Difficoltà per il conferimento dei piccoli Rifiuti Elettrici ed Elettronici"

Difficoltà per i cittadini siracusani sul conferimento dei piccoli Rifiuti Elettrici ed Elettronici.

A lanciare l'allarme Siracusa Sostenibile, che sottolinea la mancata collaborazione dei negozi che non accettano i piccoli elettrodomestici in disuso ai negozi con superficie superiore a 400 mq., senza l’obbligo di acquistarne di nuovi.

"Il Comune - si legge in una nota a firma di Siracusa sostenibile - oltre alla possibilità di conferimento presso i centri comunali di raccolta dovrebbe avviare finalmente anche a Siracusa il rispetto del decreto “uno contro zero” del ministero dell’ambiente già attivo da diversi anni e mai applicato a Siracusa, informando i cittadini e sensibilizzando gli esercizi commerciali obbligati ad accettare i RAEE."