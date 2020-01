Avola, 17 cantieri irregolari: i sindacati "Si sospenda la concessione edilizia"

Diciassette cantieri irregolari nel territorio di Avola. La segnalazione è stata fatta da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che chiedono la sospensione della concessione edilizia per i lavori in questione.

"Siamo in presenza di irregolarità nei confronti dei lavoratori occupati presso le imprese segnalate: dai contributi contrattuali Cassa Edile per omessi/incompleti versamenti alla presenza di lavoro nero- dichiarano i segretari generali provinciali di Feneal e Fillea, Saveria Corallo e Salvo Carnevale, ed il referente territoriale di Filca-Cisl, Luca Gintili- ci troviamo di fronte il solito campionario che i soliti furbetti del quaertierino sfoggiano con la solita spavalderia. Si sospenda la concessione fino a quando non avverrà la regolarizzazione"