Crisi idrica ad Augusta, convocata seduta di Consiglio comunale in adunanza pubblica

Era stato chiesto ed è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica per discutere della crisi idrica che Augusta vive da oltre 80 giorni.

In centro, infatti, manca da novembre l'acqua potabile. I cittadini stanno cercando di accomodare alla meglio, il tutto con costi elevati.

In due hanno protestando avviando lo sciopero della fame, concluso ieri. Uno di questi si è anche incatenato davanti al Comune, mentre in tanti hanno presidiato gli uffici.

Per fare chiarezza sulla vicenda si parlerà della questione martedì 14 gennaio alle 18,30.