Noto, abbandono dei rifiuti: task force della polizia municipale

Una squadra speciale della Polizia municipale dedicata quotidianamente ala lotta alle discariche abusive urbane e extraurbane di Noto.

E' una delle novità introdotte da un paio d giorni dall'amministrazione comunale. A questo si aggiungeranno a breve le telecamere mobili ad infrarossi di ultima generazione per il controllo da remoto. Da Marzo a Ottobre si allungheranno gli orari di apertura del Centro Comunale di Raccolta e saranno svolte campagne di sensibilizzazione e formazione a partire dalle scuole. Infine sarà reso disponibile un numero telefonico per le denunce, anche anonime, e una email per invio foto e informazioni utili.

"Il 2020 - annuncia poi il sindaco, Corrado Bonfanti - sarà l’anno nel quale si avvierà la premialita’ per gli utenti più virtuosi, in relazione ai dati raccolti nel 2019".