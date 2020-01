Siracusa, Comitato Scuole Sicure: si acceleri sulla manutenzione degli impianti di riscaldamento

Impianti di riscaldamento non in funzione o non in grado, in alcune scuole, di garantire tra i 20 e i 22 gradi previsti in inverno in classe dalle normative vigenti. A denunciare la situazione è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, accogliendo le lamentele di famiglie e degli stessi studenti.

“Conosciamo bene - spiegano i tecnici del Comitato - le difficoltà finanziarie degli enti locali, ma non per questo possiamo tollerare una palese violazione del decreto legislativo in materia di tutela della Salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricordiamo - continua il Comitato - che nelle scuole di ogni ordine e grado, dove oltre a starci per oltre 5 ore i nostri figli, passano le loro giornate anche docenti e personale Ata”.

Da qui l'invito ad accelerare le manutenzioni degli impianti che presentano problemi.