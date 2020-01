Siracusa, resistenza a Pubblico ufficiale: 1 anno e 6 mesi di reclusione per un uomo

Deve scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Per tale motivo la Polizia di Stato di Siracusa ha eseguito nei confronti di Andrea Rustico, 36 anni, residente a Siracusa, un ordine per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Siracusa

L’uomo è stato accompagnato al carcere di Cavadonna