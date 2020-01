Nuove costruzioni a ridosso delle saline del Ciane: la denuncia di SOS Siracusa

Insorge l'associazione ambientalista SOS Siracusa dopo aver accertato la nascita di un nuovo cantiere per la costruzione di 6 nuove ville bifamiliari e di un locale commerciale a ridosso delle saline del Ciane in via Lido Sacramento.

"Ancora comparti edilizi, l'ennesima zona di concentrazione volumetrica - si legge nella denuncia pubblica - parola d'ordine di un PRG che ha parcellizzato un intero territorio a vantaggio delle innumerevoli cooperative edilizie che di tanto in tanto fanno capolino in virtù di una nuova concessione edilizia.

Questa - prosegue l'associazione - è solo l'ultima di una serie di lottizzazioni che hanno invaso la città dall'Epipoli a Tremmilia, passando per Contrada Carrozzieri".

SOS Siracusa si chiede se siano stati rispettati tutti i regimi vincolistici dettati dalla vicina riserva naturale Ciane e Saline e dal Piano Paesaggistico, che in zona rossa prevede il vincolo di inedificabilità assoluta.

Da qui la richiesta di verifica rivolta agli uffici competenti ai quali viene sollecitato un adeguato lavoro di programmazione e tutela del territorio, che si traduce in aggiornamento del Prg scaduto e in adeguamento al Piano Paesaggistico e Parco archeologico.