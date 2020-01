Migranti e crisi idrica, ieri sera il territorio di Augusta su ReteQuattro. VIDEO

Il processo a Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti, umanità, comunità, ed infine la crisi idrica ad Augusta. Questi gli argomenti al centro del dibattito di ieri sera, su rete4, per il programma Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. A farsi portavoce del territorio di Augusta il cittadino Manuel Mangano, il quale ha parlato dell'accoglienza che il territorio di Augusta ha sempre riservato ai migranti, e ha anche fatto cenno al problema idrico che va avanti da 80 giorni. Mangano ha anche ribadito di essere in sciopero della fame da 8 giorni come forma di protesta e per riportare il dibattito sui temi legati ai territori

