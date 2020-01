Il difensore Damiano Lia torna alla Sicula Leonzio

Damiano Lia torna alla Sicula Leonzio. La società di Lentini ha raggiunto l’accordo con la Juve Stabia per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore.

Il difensore, classe 1997, dopo le esperienze con Cavese e Juve Stabia, ha vestito nella stagione 2016/17, culminata con la promozione in Serie C, la maglia bianconera collezionando 15 presenze.