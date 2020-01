Siracusa, sabato sarà riconsegnato parte dell'edificio storico del Liceo Classico Tommaso Gargallo

Avrà nuova vita l'edificio storico del Liceo Classico Tommaso Gargallo di Siracusa. Quest'ultimo, da tempo inagibile, sarà riconsegnato, almeno in parte alla città, sabato mattina, alle 11.30 quando si terrà anche una piccola cerimonia che si concluderà con una piccola performance teatrale.

Saranno presenti l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, e il sindaco, Francesco Italia

"Questo edificio - hanno dichiarato i due - è parte fondante della storia della città di Siracusa fin dal 1650, quando nacque come sede dell’oratorio della congregazione dei Filippini, e sin dall’epoca della sua costruzione è stato adibito a luogo di istruzione. Qui ha avuto sede l’istituzione scolastica più antica di Siracusa, il Liceo Classico “Tommaso Gargallo”: il ginnasio fu istituito subito dopo l’Unità d’Italia nel 1861. Nel 1865 ottenne la sede in questo magnifico edificio di via Gargallo 19, nel cuore di Ortigia, e l’intitolazione a Tommaso Gargallo, insigne letterato e uomo politico siracusano. Da allora il Liceo Classico “Gargallo” è sempre stato un’istituzione che ha vivificato la cultura cittadina, e non solo. Lo hanno vissuto, come docenti e come alunni, illustri personaggi della storia politica ed intellettuale, locale e nazionale. Questo è il luogo da dove partì l'idea della creazione di una rassegna di spettacoli classici che ancor oggi si tiene ogni anno e da più di cento anni al Teatro Greco di Siracusa"