Siracusa, reati di natura fiscale ed evasione: due arresti

Due gli arresti eseguiti dai Carabinieri nella giornata di ieri. A finire in manette Angelo Dicembre, 35 anni, disoccupato, già sottoposto ai dimiciliari. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe più volte violato i domiciliari e, per tale motivo, è stato tradotto al Cavadonna.

Inoltre, in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Procura, i militari hanno arrestato Salvatore Di Guardo, classe 1948, pensionato. Quest'ultimo deve espiare la pena definitiva di quattro mesi di reclusione per condanne riportate per reati di natura fiscale commessi in Siracusa tra il luglio 2002 e il giugno 2005.

Anche lui è stato condotto al Cavadonna.