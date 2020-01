"Rosolini non si piega", questa sera la città scende in piazza per la legalità

Stringersi attorno alle Istituzioni e sensibilizzare i cittadini ad una visione di comunità che sia attinente alla legalità. Con questo obiettivo il Comune di Rosolini ha organizzato per stasera una manifestazione dal titolo "Rosolini non si piega", a seguito dell'atto intimidatorio al presidente del Consiglio comunale, Piergiorgio Gerratana.

A quest'ultimo è stata incendiata l'auto nei giorni scorsi. Peraltro, secondo quanto riferito dagli inquirenti, il rogo sarebbe da collegare proprio all'attività politica e amministrativa di Gerratana.

Già lo scorso mercoledì, in Prefettura, si era deciso di potenziare il sistema di videosorveglianza in città per ridare maggiore sicurezza ai cittadini.

In quest'ottica, sensibilizzare i cittadini diventa un'azione prioritaria. Per tale motivo l'appuntamento è per questa sera, alle 18, in piazzetta Saro Adamo. Da qui partirà il corteo che procederà la marcia fino a Piazza Faustino Maltese dove, intorno alle 19, è previsto un concerto. Si esibiranno: Lunaround, Motuka's band, Davide Di Rosolini, Cinzia Di Rosolini e Dodici corde.