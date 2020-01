Incendio auto presidente del Consiglio comunale di Rosolini, si potenzia il sistema di videosorveglianza

Prevenzione è la parola d'ordine per una maggiore sicurezza sul territorio. Questo è quanto venuto fuori ieri mattina, dall'incontro che si è tenuto in Prefettura tra il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, e il Prefetto Giusy Scaduto. A seguito dell'incendio all'auto del presidente del consiglio comunale, Piergiorgio Gerratana, infatti, sono state coordinate iniziative congiunte, in primis potenziamento del sistema di videosorveglianza nel Comune di Rosolini