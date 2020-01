Due giovani ballerini siracusani di break dance a "Il cantante mascherato" su Rai 1

I siracusani Davide Inserra e Walter De Rossi, ballerini di break dance, si esibiranno in una coreografia che farà da sfondo all'identità mascherata di uno dei personaggi misteriosi de "Il cantante mascherato", la trasmissione condotta da Milly Carlucci, al via domani sera su Rai 1.

Otto celebrità si esibiscono in performance canore in forma anonima, nascoste dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l'assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni quattro giurati d'eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Guillermo Mariotto - il televoto del pubblico e quello sui social. A Raimondo Todaro, insegnate di Ballando con le stelle, è affidata la coreografia.

La puntata che ospita i due giovani talenti siracusani andrà in onda domani sera alle 21.