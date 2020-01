Pachino, sorpresi in possesso di 21 chili di marijuana: coppia in manette

Nascondeva tra la loro auto e l'abitazione 21 chili di marijuana. Ieri, scoperti dalla Polizia, sono stati arrestati: si tratta di una coppia di conviventi di Pachino, Giuseppe Ferrara, di 33 anni, già noto alle forze di Polizia e Giorgina Zocco, di 33 anni.

Ggli agenti, transitando in piazza Vittorio Emanuele, hanno notato Ferrara che, alla vista dei poliziotti, è entrato in tutta fretta un negozio. Da qui la decisione i di sottoporlo ad un controllo. L’uomo è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish. Nella sua auto hanno poi rinvenuto un chilo di marijuana, nascosta nei sedili posteriori.

Altri 20 chili della stessa sostanza sono stati trovati, durante la perquisizione domiciliare, suddivisi in quattro scatole di cartone nascoste all’interno del ripostiglio.

I due conviventi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.